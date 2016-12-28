Artvin Murgullular Ellibeş’e konuk oldu

Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş, Artvin Murgul Belediye Başkan’ı ve aynı zamanda hemşerisi Hasan Çavuşu makamında ağırladı.

Yapılan ziyarette ayrıca, Ak parti Gölcük İlçe Başkanı İdris Alp ve Gölcük Artvinliler Derneği Akif Alponat ve yönetimi hazır bulundu. Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette fikir alışverişinde bulunan iki belediye başkanı, yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulundular.