Asansörde sıkışarak hayatını kaybetti

Paşa Serimler Ekmek Fırını çalışanlarından Ali Akdeniz, asansöre sıkışarak hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Paşa mahallesi Zincirli Kuyu caddesi üzerinde bulunan Paşa Serimler Ekmek Fırını çalışanlarından Ali Akdeniz (19), asansöre sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN