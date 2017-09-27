  • BIST 101.218
  • Altın 147,803
  • Dolar 3,5676
  • Euro 4,1984
  • Kocaeli : 20 °C
  • İstanbul : 22 °C
  • Sakarya : 20 °C

Asansörde sıkışarak hayatını kaybetti

»
Asansörde sıkışarak hayatını kaybetti
Paşa Serimler Ekmek Fırını çalışanlarından Ali Akdeniz, asansöre sıkışarak hayatını kaybetti.

Mehmet Ali Paşa mahallesi Zincirli Kuyu caddesi üzerinde bulunan Paşa Serimler Ekmek Fırını çalışanlarından Ali Akdeniz (19), asansöre sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazanfer Bilge Bulvarı'nda yine kaza27 Eylül 2017 Çarşamba 10:54
  • Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı27 Eylül 2017 Çarşamba 09:42
  • Üç ayrı kazada 3 motosiklet sürücüsü yaralandı27 Eylül 2017 Çarşamba 09:36
  • Ağabeyini bacağından vurdu27 Eylül 2017 Çarşamba 09:29
  • Kullar'da fabrikada patlama26 Eylül 2017 Salı 21:25
  • Otomobilde mahsur kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı26 Eylül 2017 Salı 16:50
  • Köpeğe çarpan otobüs şoförü bakın ne yaptı...26 Eylül 2017 Salı 12:21
  • Sadece kendi ailesine can yeleği giydirmiş26 Eylül 2017 Salı 11:14
  • Donanma Davası'nda uzman erbaşlar savunmalarını yaptı26 Eylül 2017 Salı 10:09
  • 9 kişilik gasp çetesi çökertildi26 Eylül 2017 Salı 09:35
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim