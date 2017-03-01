Aşçılara yeterlilik belgeleri verildi

AŞGADER ve Eğitim Konfederasyonu, 4 aşçıya mesleki yetki ve yeterlilik belgelerini teslim etti

Aşçılar ve Garsonlar Derneği (AŞGADER) ve Eğitim Konfederasyonu’nu aşçılara mesleki yetki ve yeterlilik belgelerini geçtiğimiz gün Sivil Toplum Merkezi’nde (STM) verdi. Programa Eğitim Konfederasyon Başkanı Doç. Dr. Ali İlseven, AŞGADER Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Özcan ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

“BÜYÜK BAŞARI SAĞLADIK”

Açılış konuşmasını yapan AŞGADER Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Özcan, “ Kurs mezuniyetleri nihayetinde belge almaya hak kazanan 4 meslektaşımıza belgelerini vereceğiz. 2014 yılından beri aşçı ve garsonların sektörel sorunlarına çözüm bulma amacı güdüyoruz. Sektörümüz olan Gastronomi alanında hedeflerimizin en başında bulunan Alan ve Mesleki Eğitimler hususunda kısa sürede büyük başarılar sağladık. Sivil toplum kuruluşu olarak elimizi taşın altına koyduk ve gerekli araştırmalar sonucu sektörün ve meslektaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik eğitim müfredatlarını Eğitim Konfederasyonu Başkanı Doç. Dr. Ali İlseven ile birlikte hazırladık. Derneğim adına bu başarımızdan dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.

“BELGENİN HAKKINI VERİN”

AŞGADER Kocaeli Şube Başkanı Yusuf Özcan’ın ardından konuşma yapan Eğitim Konfederasyon Başkanı Doç. Dr. Ali İlseven, “ Ülkemizde maalesef mesleki alanda gelişme yok sadece mesleki alanda belge almak var. Sahte belge çılgınlığı hala ülkemizde sürüyor. Gastronomi okulda 3-4 günde öğrenilecek bir meslek değildir. Türk mutfağına ne kadar hâkimiz? Türk mutfağını ne kadar iyi temsil edebiliyoruz? Artık insanlar yemek yaparken internetten tariflere bakıp yapıyor. Mesleğinizde sağlam olun sizlere verdiğimiz bu belgeler ile sizleri bir nevi taçlandırdık. Belgenin hakkını verin” dedi.

“BELGENİN KAPISI SAĞLAM”

Eğitim federasyonu ve AŞGADER ile hazırladığınız belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onayı ile farklı bir nokta taşımak isteyebilirsiniz diyen İlseven, “Belgeleri, 1 ay içinde Milli Eğitim sınavına dahil edebiliriz ama bununla ilgili çalışmalarda ek bedel ödersiniz. MEB, soru bankası oluşturmaz, sorularını da biz hazırlayacağız. Biz belge ile taçlandıralım, MEB ile taçlandıralım ama sonrası ne olacak? Önemli olan, belgelerin hakkıyla açabilmek. Eğer mesleki alanda yetersizseniz bunu belgenizle kapatmaya çalışmayın. Burası Türkiye mezun olmak her şey değil. Sizlere verilen bu belgenin kapısı sağlam, yeter ki siz sağlam olun” şeklinde konuştu. Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını cevaplayan İlseven belge alan aşçıları tebrik etti. Selin BECER

BELGE ALANLARIN LİSTESİ

Orhan Karagöz

Bülent Bahrioğlu

Faruk Gülmez

İsmail İnce