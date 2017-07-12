ASELSAN’dan GTÜ’ye ziyaret

ASELSAN mühendisleri önceki gün Gebze Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Mühendisler ve öğretim üyeleri ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulundular

Ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşu ASELSAN’ın çeşitli, birimlerinde çalışan 11 mühendis ve bilim adamı önceki gün Gebze Teknik Üniversitesi’ne (GTÜ) ziyaret gerçekleştirdiler. Tüm gün boyunca GTÜ laboratuvarlarını ziyaret eden mühendisler burada yapılan ulusal ve uluslararası çalışmaları yakından inceleme fırsatı buldular.

“FAYDALI BİR ZİYARET”

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, yapılan ziyaret sırasında konuk mühendisleri makamında ağırlayarak öğretim üyeleri ile ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Aynı zamanda ASELSAN Yönetim Kurulu Üyesi de olan Rektör Görgün, ziyaretin ülke menfaatleri doğrultusunda önemli çıktıları olacağına inandığını belirterek, GTÜ’nün insan kaynağını ve altyapısını bu doğrultuda sürekli kullanacağını ifade etti.