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Asgari ücret yargıya taşındı!

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Asgari ücret yargıya taşındı!
Ankara Barosu, 2017 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin (AÜTT) bazı maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.

Ankara Barosu Başkanlığı tarafından Danıştay'a sunulan dava dilekçesinde, 2 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren AAÜT'nin Birinci Kısım Birinci Bölümü'nün 5. maddesinin c fıkrasında yer alan "şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler için 800 TL", İkinci Kısım İkinci Bölümü'nün 4. maddesinde yer alan "tahliyeye ilişkin icra takipleri için 660 TL" ve İkinci Kısım İkinci Bölümü'nün 24. maddesinin b fıkrasında yer alan "bireysel başvurularda duruşmalı işler için 3 bin TL" şeklinde yer alan düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. 

 

KANUNU AÇIKÇA İHLALDİR

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, dava konusu yaptıkları üç maddede düzenlenen ücretlerin geçen yılki tarifenin çok gerisinde olduğunu vurguladı. Üyelerinin ekonomik haklarını korumak için tarifenin bu maddelerinin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ettiklerini söyleyen Canduran, "Söz konusu maddelerde düzenlenen ücretler hakkaniyete aykırıdır ve Avukatlık Kanunu'nu açıkça ihlal etmektedir" dedi.

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