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Asıl mücadele şimdi başlıyor!

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Asıl mücadele şimdi başlıyor!
Kocaeli Eğitim Vakfı’nda yeni başkan önceki gün gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından Bahri Yavuz oldu.

Zeynel Başlak’tan bayrağı devralan Yavuz için asıl mücadele şimdi başlıyor. Arazi toplam 43 bin metrekare. KEV Yönetim Kurulu arazi ile ilgili inşaat alanını maksimum düzeyde tutmak istiyor. Bu kritik konu ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Hem şehir, hem de taraftar, Kocaelispor’un geleceğinin kurtulması için Büyükşehir Belediyesi’nin de taşın altına elini koymasını bekliyor.

 

Peki bundan sonra süreç nasıl işleyecek?

1. Büyükşehir ile masaya oturulacak.

2.Büyükşehir arazinin imar değişikliğinin gerçekleşmesi için çalışma yapacak.

3.Eksperler 43 dönüm arazinin gelecek fiyat belirleyecek.

4.KEV yönetimi konu ile ilgili görüşünü iletecek.

5.Gerek inşaat alanı gerekse de metrekare fiyatta Aanlaşma sağlanırsa arazi önce Büyükşehir’e ardından konut yapılması için Kentkonut ya da TOKİ’ye bırakılacak.

6.Gelecek olan para ile önce vergi ve SGK borcu, ardından çalışan emekçiler ile futbolcu alacakları ödenecek. 

7.Diğer yandan Kocaelispor için Kartepe’de yapılması planlanan tesis ile ilgili çalışma devam edecek.

8.Derincespor ile otel işletmecisinin durumları da değerlendirilecek konular arasında yer alacak.

Erdem ÖVÜÇ

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