Aşırı yorgunluk kalp yetmezliği habercisi olabilir

Kalp yetersizliği, tek başına bir hastalık olarak değil; kalp krizi, yüksek tansiyon, kalp kapağı, kalp kası hastalıkları, diyabet, kronik böbrek yetersizliği, akciğer hastalıkları gibi farklı rahatsızlıklar sonucu olarak ortaya çıkabiliyor.

Yaşam kalitesi ve süresini kısaltan bu tablonun yakın takip ve düzenli tedavi ile vakit kaybedilmeden kontrol altına alınması gerekiyor.

Uz. Dr. Nuri Cömert, kalp yetersizliği konusunda dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

FAZLA KİLOLARA DİKKAT!

Yaşla birlikte kalp kasında güç azalması olabildiği için, kalp yetersizliği en sık 65 ve yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir.

Yine aşırı kilolu bireyler, Tip 2 diyabet hastaları ve daha önce kalp krizi geçirmiş olan kişiler de risk altındadır.

Kalp yetersizliğinin başlıca belirtisi, nefes darlığıdır.

Diğer belirtiler yorgunluk, çarpıntı, geceleri sık idrara çıkma, bacaklarda şişme, karın şişliği ve boyun toplardamarlarında belirginleşmedir. Şikayetlerin günlük yaşama yansıması, kalp yetersizliğinin ilerlemiş olduğunu gösterebilir.

Merdiven çıkarken veya günlük işleri yaparken daha önce olmayan nefes darlığı ve yorgunluk hissi dikkate alınmalıdır.

Şikayetlerin erken tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir.

KALP YETERSİZLİĞİNİN BAŞLICA NEDENLERİ

• Kalbi besleyen koroner arterlerin tıkanması

• Diyabet yani şeker hastalığı

• Hipertansiyon

• Kalp ritm problemleri

• Doğumdan itibaren kalp kasının etkilenmesi

• Kalp kapak hastalıkları

ÖNCELİKLE ALTTA YATAN NEDEN BELİRLENİP TEDAVİ EDİLMELİ

Özellikle ailesinde doğumsal kalp kası hastalıkları olanlar kalp yetersizliği açısından kontrol edilmelidir.

Kalp yetersizliği tanısı; detaylı bir kalp muayenesi ve sonrasında kalp yetersizliği nedenlerine göre yapılacak elektrokardiyogram, akciğer filmi, ekokardiyografi ve laboratuar testleri ile konmaktadır.

Aritmi şüphesi varsa hastaya 24 saatlik ritim izleme araçları takılarak takip yapılabilir.

Kalp yetersizliği tedavisinde en önemli amaç, altta yatan nedenin belirlenerek tedavi edilmesidir. Tedavi; yaşam tarzının değiştirilmesi, ilaç ve girişimsel tedavileri içerir.

Kalp damarlarında problem varsa bu durumun düzeltilmesi, kan basıncı ve kan şekeri kontrolü önemlidir.

RİSK FAKTÖRLERİNİ AZALTMAK İÇİN 6 ÖNERİ

1. Hipertansiyon ve diyabet tedavinizi aksatmayın

2. Tuzu azaltın

3. Yeşil sebze - meyve tüketin

4. Et yerine balık yiyin

5. Sigara içmeyin

6. Özellikle açık havada düzenli yürüyüş yapın

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ PLANLAMASI YAPILIYOR

İlaç tedavileri kardiyoloji uzmanı takibinde ve belirli aralıklarda kişiye özel olarak yapılmaktadır. Kalp yetersizliğinde ilaçlara rağmen şikayetler devam ederse, uygun hastalarda kalp pili tedavisi ve kalp destek cihazları takılabilir.

Hastalarda tüm önlemlere rağmen hastalık ilerlerse kalp nakli planlanabilir.

Kalp yetersizliği gelişmeden, nedenlerin belirlenmesi ve önlem alınması en etkin tedavi yöntemidir.