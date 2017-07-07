  • BIST 100.585
  • Altın 142,932
  • Dolar 3,6368
  • Euro 4,1544
  • Kocaeli : 23 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 25 °C

Asırlık “Taş Camii” yenileniyor

»
Asırlık “Taş Camii” yenileniyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bahçecik Servetiye Karşı Köyü’ndeki Taş Camii restorasyonunu sürdürüyor

Kentin tarihi mirasına sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zamana yenik düşen tarihi mimari örneklerini hayata döndürüyor. Kocaeli’nin dört bir yanında yer alan tarihi yapıları restore edilerek günümüze kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Bahçecik Servetiye Karşı Köyü’ndeki yaklaşık 130 yıllık Taş Camii’yi de restore ederek yeniliyor.

 

ÇALIŞMLAR SÜRÜYOR

Asırlık Taş Camii’nin cephelerinde bulunan çatlaklar ve ayrılmalar güçlendiriliyor. Yeni yapılacak imam evi ve şadırvan için kazı çalışması devam ediyor. Camii beden duvarı derz imalatı biten projede şadırvan temel kazısı tamamlandı. Yapının merdiven imalatına başlanırken atölye ortamında ahşap doğramaların üretimi yapılıyor.

 

LOJMAN YENİDEN YAPILACAK

Restorasyonu yapılan camii 90 metrekare alana sahip. Camiinin kadın mahvili alanı 36 ise metrekare. Restorasyon projesi kapsamında mevcutta bulunan imam lojmanı ve şadırvan yıkıldı. 56 metrekarelik imam lojmanı ile taban alanı 16 metrekare olan iki katlı şadırvan yeniden yapılacak.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Parkı’na 15 Temmuz anıtı07 Temmuz 2017 Cuma 11:36
  • Gölcük’te pil toplama açılımı07 Temmuz 2017 Cuma 11:34
  • Çocuk Üniversitesi öğrencileri geziyor07 Temmuz 2017 Cuma 11:29
  • Acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var!07 Temmuz 2017 Cuma 11:10
  • Asırlık “Taş Camii” yenileniyor07 Temmuz 2017 Cuma 10:53
  • Başkan Doğan'a ulaşmak çok kolay07 Temmuz 2017 Cuma 10:47
  • Çocukların lunapark keyfi07 Temmuz 2017 Cuma 09:43
  • Doğan ve 85 kişilik heyet Ağrı'ya gitti07 Temmuz 2017 Cuma 09:40
  • İzmit Belediyesi'nden Türkmenlere destek07 Temmuz 2017 Cuma 09:35
  • Terörün finans kaynağı!07 Temmuz 2017 Cuma 09:27
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim