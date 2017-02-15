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Aşk Symbol AVM’de yaşanır

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Aşk Symbol AVM’de yaşanır
Doğu Marmara ve Kocaeli'nin en büyük karma projelerinden SYMBOL Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Sevgililer Günü’ne özel dekorasyonu ve birbirinden eğlenceli sosyal medya yarışmaları ile yine fark yaratmaya devam ediyor

Symbol AVM, yediden yetmişe herkesin yüzünü güldürecek etkinlikleri ile unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kampanyaları ve birbirinden özel sürprizleriyle ziyaretçilerden tam not aldı.

 

SÜRPRİZ ÖDÜLLER BEKLİYOR

Sosyal medya üzerinden düzenlenen yarışmada 14 Şubat’ta sevgilim yok diye üzülme çünkü Symbol daima yanında! Sevgililer gününe yalnız giren takipçilerimize harika bir sürprizimiz var! Sorumuz şu: sevgilin olsaydı onu telefonuna nasıl kaydederdin? En yaratıcı cevabı verip sayfamızı takip eden kişileri sürpriz ödüller bekliyor” dedi.

 

TAM NOT ALDI

Çeşitli müzik dinletisi ve Kuka Sanat Dans Tango ekibinin muhteşem dansı ziyaretçileri adeta hayran bıraktı. Ziyaretçiler AVM içinde yer alan “LOVE” yazısı önünde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirirken,kalp figürlü maskot ise büyük beğeni aldı. AVM içinde müzik ve dans gösterisinden farklı bir hava kattığını söyleyerek memnuniyetini dile getiren  ziyaretçiler, 14 Şubat sevgililer gününe özel fiyatlardan yararlanmak için mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Nurşah ŞAHİN

 

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Yorumlar
murat
15 Şubat 2017 Çarşamba 13:10
13:10
özdilek gibi bir AVM varken buralar nal toplar
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