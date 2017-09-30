Aşkın ve Fatih dünya evine girdi

MÜSİAD Şube Müdürü Fatih Atalı ve Avukat Aşkın Alpaslan Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah töreniyle birlikte mutluluklarını taçlandırarak dünya evine girdi.

Kooperatif İşletmecisi Şenol ve Ayşe Alpaslan çiftinin dünya güzeli kızları ile Kocaeli İl Dernekler Müdürü görevinden Kasım 2016’da Sakarya İl Dernekler Müdürlüğü görevine getirilen Hurşit Ali Atalı ve Ayfer Atalı çiftinin yakışıklı oğulları Fatih Atalı, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah töreniyle dünya evine girdi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Genç çiftin nikah törenine CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Baro Başkanı Sertif Gökçe, MÜSİAD Başkanı Celal Ayvaz, MÜSİAD eski başkanı Recep Bilal Şengün, Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ve Atalı ile Alpaslan ailelerinin sevenleri yalnız bırakmadı.

BALAYI ANTALYA’DA

Genç çiftin düğün merasimi 27 Eylül’de Seka Sahil Düğün Salonu’nda gerçekleştirilirken bugün ise Yunus Emre Kültür Merkezi’nde mutluluklarını taçlandırdı. 34 yaşındaki MÜSİAD şube Müdürü Fatih Atalı ve 30 yaşındaki Avukat Aşkın Alpaslan balayını Antalya’da yapacaklar. Genç çift bundan sonraki yaşamlarına ise İzmit’te devam edecek. Ahmet HAZER