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Aslan: Vergi devletin olmazsa olmazı

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Aslan: Vergi devletin olmazsa olmazı
TÜKODER Gölcük Şubesi Başkanı Muhterem Aslan, “Vergi ödemek bu ülkede yaşayan vatandaşların en kutsal görevlerinden birisidir” dedi

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı (TÜKODER) Gölcük Şubesi Başkanı Muhterem Aslan, kutlanacak olan vergi haftası münasebetiyle önemli açıklamalarda bulundu. Aslan, “Her yıl Şubat ayının son haftasında vergi haftası kutlanmaktadır. Vergi bir vatandaşın en önemli ödevlerinden birisidir. Vatandaş vergisini vererek ülkesinin kalkınmasını sağlar”dedi.

 

VERGİ VERİLMELİDİR?

Aslan şu açıklamada bulundu; “Kamu kaynaklarına destek olunmalıdır. Ülkesini seven her vatandaş mutlaka vergilerini verirler. Devletin vatandaşlara olan hizmetini yerine getirebilmesi için vergiye ihtiyaç var. Devlet yollar, hastaneler, vatandaşların işlerini kolaylaştıracak hizmetler yapabilmek için vergi almak zorundadır. Bu yüzden devlet vatandaşlarından kazançları oranında vergi almaktadır.

 

VERGİNİN FAYDALARI

Vergi devletin güçlenmesini sağlayan, rutin görevleri yerine getirebilmesi için önemli bir uygulamadır. Vergisini veren her vatandaş devletine karşı görevini yerine getirmiş olur. Bu ödediğimiz vergiler ile devlet çeşitli olanaklar sağlar. Vergi ödemek bu ülkede yaşayan vatandaşların en kutsal görevlerinden birisidir. Devlet aldığı vergilerle önemli hizmetleri de başarmış sağlamaktadır. Vergi olmazsa olmazdır.” 

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