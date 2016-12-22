Aslan’dan kapıda satış uyarısı

TÜKODER Gölcük Şube Başkanı Muhterem Aslan, yaptığı açıklama ile kapıda yapılan eğitim malzemeleri satışı hakkında vatandaşları uyardı. Aslan, “Bu alışverişlerde mutlaka sözleşmeyi yazılı yapın ve bir örneğini alın” dedi

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Gölcük Şube Başkanı Muhterem Aslan, yaptığı yazılı açıklama ile kapıda yapılan satışlarla ilgili vatandaşları uyardı. Kapılarda yapılan satışlarda velilerin çocuklara yönelik zaafını kullanarak fahiş fiyata kullanılmayacak ürünlerin dahi satıldığını ifade eden Aslan, bu konuda vatandaşların uyanık olması gerektiğini söyledi.

“ÖZEL İKNA ÇABALARI VAR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı olmadan ürün satışının yapıldığını ifade eden Muhterem Aslan, “Satıcılar bu ürünlerin alınması zorunluymuş gibi bir algı oluşturuyorlar. Bu kişiler öğrencilerin ders notlarına kadar bilgileri ediniyorlar ve bunu kar amaçlı olarak kullanıyorlar. Bu şekilde ellerindeki setleri satarak çocuklarının daha başarılı olabileceği konusunda velilerde algı oluşturuyorlar. İkna etmek için de ürünün iadesinin mümkün olabileceğini söylüyorlar” dedi.

“CAYMA SÜRESİ 14 GÜN”

Bu konuda velilerin daha dikkatli olmasını isteyen Muhterem Aslan, şöyle konuştu: “Tüketiciler, 14 gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve hiçbir ceza olmadan sözleşmeden cayabilir. Fakat pek çok satıcı, tüketicileri oyalayarak 14 günlük süreyi geçiriyor ya da verdikleri adres ve telefonlardan kendilerine ulaşılamıyor. Alışveriş yapan vatandaşlarımız mutlaka cayma bildirimini yazılı olarak ya da kalıcı veri saklayıcısı ile yapmalıdır.”

“YAZILI SÖZLEŞME YAPIN”

“Vatandaşlarımızı bu konuda mağdur olmamaları için uyarıyoruz. Satıcının Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınmış geçerli bir yetki belgesi olup olmadığını kontrol edin. Sözleşmeyi imzalanmadan önce, önemli konu ve bölümlerin özetlendiği ön bilgilendirme formunu inceleyiniz. Sözleşmeleri yazılı olarak düzenleyin, mutlaka tarih atarak imzalayın. Birörneği de sizde kalmalı. Cayma hakkınızı kullanmanız engelleniyorsa, derneğimizden veya en yakın tüketici örgütünden yardım isteyin. Ayrıca Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne de başvurabilirsiniz.”