Assan Alüminyum’a büyük ödül

Türkiye ihracatına katkıda bulunan şirketlerin Türkiye İhracatçılar Meclisi önderliğinde ödüllendirildiği “İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları” yarışmasında yılın büyük ihracat ödülü Assan Alüminyum’un oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin önderliğinde, bu yıl 17’ncisi düzenlenen “İhracatın Yıldızları-Türkiye’nin Gizli Şampiyonları” yarışmasının sonuçları geçtiğimiz günlerde İstanbul Bomonti Hilton’da gerçekleşen ödül töreniyle açıklandı. Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding bünyesinde faaliyet gösteren yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşu Assan Alüminyum bu seneki değerlendirme sonucunda büyük ödülün sahibi oldu.

BAKAN DA KATILDI

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ile DHL Express Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Boğaç Özsan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ihracatçı birlikleri başkanları ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ALİ KİBAR DA KATILDI

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatçı firmaları teşvik etmek, ihracatın geliştirilmesini ve ülke ekonomisindeki payının artmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde özel değerlendirmelerle toplam 18 kategoride ödül verildi. Büyük ödülün sahibi olan Assan Alüminyum’un ödülünü Kibar Holding ve Assan Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör aldı.

300 BİN TON KAPASİTE

Alınan ödül hakkında açıklamalarda bulunan Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Assan Alüminyum olarak yakın bir dönemde ulaşacağımız 100 bin ton alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın ilk üç üreticisinden biri olacağız. Toplamdaki 300 bin tonluk kapasite ile de çok önemli bir oyuncu konumundayız. Satışlarının yaklaşık yüzde 75’ini ihraç eden firmamız, her yıl birçok müşterisi tarafından yılın tedarikçisi unvanına layık görülüyor. Bizi bu noktaya taşıyan esnek ve müşteri odaklı çalışma anlayışımızdır” dedi.

İLK YASSI ALÜMİNYUM

Güngör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Güvenilirlik, esneklik ve yenilikçilik Assan Alüminyum’un temel değerleridir. Bizim tüm hedeflerimizin odağında bu değerlerimiz bulunuyor. Öte yandan 2016 yılında Turquality programına katılan ilk yassı alüminyum üreticisi olduk. Böylece uluslararası arenada küresel marka gücümüzü daha da arttırmayı hedefliyoruz.”