  • BIST 88.044
  • Altın 144,936
  • Dolar 3,6758
  • Euro 3,9465
  • Kocaeli : 17 °C
  • İstanbul : 14 °C
  • Sakarya : 17 °C

Astsubay Aker: Darbeci amiralden ölüm tehdit aldım

»
Astsubay Aker: Darbeci amiralden ölüm tehdit aldım
FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Astsubay Erkan Aker hâkim karşısına çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen Astsubay Erkan Aker hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Aker darbeciler tarafından ölüm ile tehdit edildiğini ifade etti. Aker yaptığı savunmada,” 5 yıldır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Filo Komutanı Tuğamiral Ahmet İskender Yıldırım’ın emir eri olarak görev yapmaktayım. 15 Temmuz gecesi görevimin başındaydım. Komutanımın çağrısı ile donanmaya gittim. 15 Temmuz gecesi deniz kuvvetlerinde darbe girişiminde bulunanlara karşı koydum. Fiziksel olarak sonuna kadar direndim. Hatta o gece Gölcük Deniz Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren tarafından ölümle tehdit edildim. Fiziksel olarak İddianamede geçen telefon görüşmelerim doğru olabilir. 5 yıldır emir eri olarak görev yaptığım için birçok kişiyle görüşmem olmuştur. Bunların FETÖ ile bir ilgisi yoktur“ dedi.  Mahkeme heyeti Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne Bylock ile ilgili yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 31 Mart 2017 tarihine erteledi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehir içine park eden TIR'lara yüklü ceza!06 Şubat 2017 Pazartesi 09:57
  • Polis öğrencilerle birlikte mesaiye başladı!06 Şubat 2017 Pazartesi 09:24
  • Zincirleme trafik kazası!05 Şubat 2017 Pazar 15:19
  • Kocaeli’nde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı05 Şubat 2017 Pazar 14:49
  • Köprüde intihar teşebbüsü05 Şubat 2017 Pazar 14:39
  • 2 Araç bariyere savruldu05 Şubat 2017 Pazar 11:38
  • Otobüsle 'sivil polis', sürücü ve muavine ceza yazdırdı05 Şubat 2017 Pazar 09:03
  • Köprüde trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı05 Şubat 2017 Pazar 08:57
  • Kaza yapan araç ağaca çıktı: 1’i bebek 4 yaralı05 Şubat 2017 Pazar 08:44
  • Osmangazi Köprüsünde kaza: 1 ölü en az 3 yaralı04 Şubat 2017 Cumartesi 15:49
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim