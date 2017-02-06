Astsubay Aker: Darbeci amiralden ölüm tehdit aldım

FETÖ/PDY Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Astsubay Erkan Aker hâkim karşısına çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, meslekten ihraç edilen Astsubay Erkan Aker hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Aker darbeciler tarafından ölüm ile tehdit edildiğini ifade etti. Aker yaptığı savunmada,” 5 yıldır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Filo Komutanı Tuğamiral Ahmet İskender Yıldırım’ın emir eri olarak görev yapmaktayım. 15 Temmuz gecesi görevimin başındaydım. Komutanımın çağrısı ile donanmaya gittim. 15 Temmuz gecesi deniz kuvvetlerinde darbe girişiminde bulunanlara karşı koydum. Fiziksel olarak sonuna kadar direndim. Hatta o gece Gölcük Deniz Ana Üs eski Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren tarafından ölümle tehdit edildim. Fiziksel olarak İddianamede geçen telefon görüşmelerim doğru olabilir. 5 yıldır emir eri olarak görev yaptığım için birçok kişiyle görüşmem olmuştur. Bunların FETÖ ile bir ilgisi yoktur“ dedi. Mahkeme heyeti Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne Bylock ile ilgili yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 31 Mart 2017 tarihine erteledi.