Ata Yetişken: Buzda zirve olabiliriz

Buz sporları adına yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken, yeni buz tesisinin inşa edilecek olmasına oldukça sevindiklerini belirtti.

Yaklaşık 4 aydır İsmetpaşa Stadı yanında yer alan Buz Sarayı’nın da bir önce faaliyete geçirilmesi gerektiğini ifade eden Yetişken, 2 buz tesisinin aktif halde çalışıyor olması ile birlikte kısa bir sürede yeni kulüplerin açılacağını ve çok sayıda sporcunun yetişeceğini sözlerine ekledi ve “Buzda zirve il Kocaeli olabiliriz. Önemli olan tesis. Bu anlamda da kısa sürede beklentilerimize cevap verilecek olması memnuniyet verici” ifadesini kullandı.