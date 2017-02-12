Atakan, Kolaylı, Özbay ve Yüksel’e selam olsun…

Mustafa Küpçü

Bugün gibi anımsıyorum; o acı haberi aldığımda, İstanbul’da bir akrabamda konuktum. Henüz 21 yaşımda, üniversite öğrencisiydim.

İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan ve Belediye Meclis üyesi arkadaşları İsmail Kolaylı, Feridun Özbay ve Abdurahman Yüksel, Değirmendere’deki bir görev toplantısı sonrası İzmit’e dönerken, hiçbir uyarı işareti olmayan bir TIR’a arkadan çarparak yaşamlarını yitiriyorlar.

İzmit, büyük bir acıyı yaşamaktadır.

O günden bu güne bu dört insan unutulmamıştır ve unutulmayacaklardır.

Aktif gazetecilik yaptığım yıllarda, özellikle de değerli kardeşim Hilal ATAN’ın emek ve katkılarıyla her 11 Şubat’ta gazetemizde, bu dört güzel insanla ilgili yazılar hazırladık, saygı ile andık.

Leyla Hanım’ı çocukluk yıllarımdan bu yana tanırdım. Özellikle Verem Savaş Derneği başkanlığı dönemlerinde. Sonra, CHP içindeki çalışmalarını anımsarım. Eski Ticaret Odası binasının giriş katındaydı İl Merkezi.

1968 yılında, Leyla Hanım’ın Belediye Başkanı seçildiği günün akşamı, beraberinde kalabalık bir grupla, tezahüratlar arasında Alemdar Caddesi’nden Demiryolu caddesine geçişini anımsıyorum.

Leyla Hanım ve arkadaşlarını sık sık caddelerde dolaşırken, bu kentteki ilk kent içi yollar asfaltlanırken görmüştüm.

1969 yılıydı. İzmit Halk Oyuncuları Tiyatro Derneği olarak “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunu sahneye koymuştuk. Dönemin Valisi Hüseyin Meydanoğlu, provalar için istediğimiz Halkevi salonunu bize vermemişti. “Ben bir Kaymakamın deli rolünde oynanmasına izin veremem” diyordu. Leyla Hanın tuttu elimizden. Orduevi Sineması’ndaki oyunumuzu izleyen tek protokol konuğumuz Leyla Hanım olmuştu.

Leyla Hanım ve arkadaşları bu kentte, o yıllara göre çok önemli ve kalıcı hizmetler yaptılar.

Kent içinde çeşitli yerlerde Çenesuyu Çeşmeleri yapıldı ve halk suyu parasız içerdi.

Körfez sonunda dolgu yapılması ve orada Kocaeli Sanayi Fuarı’nın açılması da onların eseridir.

İsmail Kolaylı, mahalle komşumuzdu. Oğlu Kadir, çocukluk arkadaşım. İsmail Bey, son derece beyefendi, güler yüzlü, lider vasıflı bir insandı. Dini bayram sabahları, büyükbabam “mahalle büyüğü” olduğu için, eşi ve çocuklarıyla ilk ziyareti bize yapardı.

Ailesini bir arada tutmayı, iş olanaklarını genişletmeyi bildi. Trabzon-Kocaeli arasındaki dostluk köprüsünün mimarı da bana göre oydu. Kocaelispor’a başkanlık da yaptı.

Feridun Özbay’ı “Türkyolu-Bizimşehir” gazetesinden tanırdım. Çok yakın bir ilişkimiz yoktu ama güleç yüzüyle anımsadığım bir insandı.

Abdurahman Yüksel, Akçacami’den Yenicuma’ya doğru inen yol üzerinde, şimdiki Belsa’ya karşı bir dükkanda bakkaliye toptancısıydı. O’nunla yakın bir ilişkim olmadı ama eski bir İzmit esnafı olarak aile büyüklerimin çok iyi tanıdığı, sevilen, sayılan bir insandı.

Bu kente hizmetleri olan, kişilikleri ile “iyi insan” olarak tanınan bu dört güzel insanın anıları önünde saygı ile eğiliyor, geride kalan ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum.