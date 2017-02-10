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Atakan ve arkadaşları bugün anılacak

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Atakan ve arkadaşları bugün anılacak
Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan ve arkadaşları bugün anılacak

46 yıl trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan, çalışma arkadaşları Feridun Özbay, İsmail Kolaylı ve Abdurrahman Yüksel bugün Bağçeşme’de saat 12.00’de mezarı başında anılacak. Bağçeşme’den sonra saat 12.30’de de Fevziye Camii’nde mevlidi şerif okutulacak 

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