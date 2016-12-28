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Atatürk Anadolu Lisesi huzur verdi

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Atatürk Anadolu Lisesi huzur verdi
Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde yürütülen Değerler Eğitimi kapsamında önceki gün Kocaeli Huzurevi ziyareti gerçekleştirildi.

Bu etkinlik ile huzurevinde kalanların morallerinin yükseltilmesi, öğrencilerin ileriki yaşlara yönelik farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Ziyaret rehber öğretmen Diyaeddin Ay, müzik öğretmeni Hülya Eker, Okul Aile Birliği Başkanı Mustafa Duman, aile birliği üyeleri Tülay Yılmazer, Fehmi Berkyürek ve 15 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

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