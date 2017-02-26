Atatürk Anadolu Lisesi’nden unutulmaz konser

Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü tarafından unutulmaz bir konser verildi. Konser geliri ise İzmir’de şehit olan Fethi Sekin’in ailesine bağışlandı

Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü’nün Tütünçiftlik Kültür Merkezinde verdiği konserde seyirci izdihamı yaşandı. Konserde Müzik Kulübü öğrencileri solo ve koro şeklinde pop şarkılar seslendirdi. İki buçuk saat süren konserde seyirciler zaman zaman eğlendi, zaman zaman hüzünlendi. Konserde öğretmenlerin de söylediği solo parçalar geceye renk kattı. EĞLENCE DOLU GECE YAŞADILAR Özellikle İngilizce öğretmeni Dila Maşaoğlu ve Matematik öğretmeni Sedat Girgin’in seslendirdiği şarkılar ve sahne performansları profesyonel sanatçıları aratmadı. Müzik öğretmeni Hülya Eker’in hazırladığı konserde öğrenciler yeteneklerini sahne deyimleri ile geliştirirken veli, öğrenci ve öğretmenler yıllarca hafızalarından silemeyecekleri eğlence dolu bir gece yaşadılar. KONSER GELİRİ ŞEHİR AİLESİNE Konserden elde edilen gelir ise İzmir Adliyesi’nde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanlık örneği gösteren şehit polis memuru Fethi Sekin’in ailesine bağışlandı. Okul Müdürü Sadık Akar, düzenlenen başarılı konser nedeniyle Müzik Öğretmeni Hülya Eker’i tebrik ederek plaket takdim etti.