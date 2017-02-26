  • BIST 88.258
  • Altın 145,965
  • Dolar 3,5936
  • Euro 3,8018
  • Kocaeli : 8 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 8 °C

Atatürk Anadolu Lisesi’nden unutulmaz konser

»
Atatürk Anadolu Lisesi’nden unutulmaz konser
Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü tarafından unutulmaz bir konser verildi. Konser geliri ise İzmir’de şehit olan Fethi Sekin’in ailesine bağışlandı

Körfez Atatürk Anadolu Lisesi Müzik Kulübü’nün Tütünçiftlik Kültür Merkezinde verdiği konserde seyirci izdihamı yaşandı. Konserde Müzik Kulübü öğrencileri solo ve koro şeklinde pop şarkılar seslendirdi. İki buçuk saat süren konserde seyirciler zaman zaman eğlendi, zaman zaman hüzünlendi. Konserde öğretmenlerin de söylediği solo parçalar geceye renk kattı.

 

EĞLENCE DOLU GECE YAŞADILAR

Özellikle İngilizce öğretmeni Dila Maşaoğlu ve Matematik öğretmeni Sedat Girgin’in seslendirdiği şarkılar ve sahne performansları profesyonel sanatçıları aratmadı. Müzik öğretmeni Hülya Eker’in hazırladığı konserde öğrenciler yeteneklerini sahne deyimleri ile geliştirirken veli, öğrenci ve öğretmenler yıllarca hafızalarından silemeyecekleri eğlence dolu bir gece yaşadılar.

 

KONSER GELİRİ ŞEHİR AİLESİNE

Konserden elde edilen gelir ise İzmir Adliyesi’nde teröristlerle girdiği çatışmada kahramanlık örneği gösteren şehit polis memuru Fethi Sekin’in ailesine bağışlandı. Okul Müdürü Sadık Akar, düzenlenen başarılı konser nedeniyle Müzik Öğretmeni Hülya Eker’i tebrik ederek plaket takdim etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bu yardım örnek teşkil etsin26 Şubat 2017 Pazar 14:26
  • Listeler askıdan iniyor!26 Şubat 2017 Pazar 13:50
  • AKP Körfez İlçe teşkilatı Ankara'da dikkat çekti26 Şubat 2017 Pazar 12:30
  • Halk Oyunları yarışması sona erdi26 Şubat 2017 Pazar 11:46
  • Araçlarda kara kutu uygulaması26 Şubat 2017 Pazar 11:42
  • KOTO Tüfenkci ve Hisarcıklıoğlu ile görüştü26 Şubat 2017 Pazar 10:39
  • KOTO, 5 yıldızlı hizmet kalitesini yeniledi26 Şubat 2017 Pazar 10:35
  • Kamu-Sen ile Akmis Grup çalışma sözleşmesi imzaladı26 Şubat 2017 Pazar 10:12
  • Her ay 150 ton cam toplanıyor26 Şubat 2017 Pazar 09:51
  • Belediyeden kiralık çay bahçesi26 Şubat 2017 Pazar 09:28
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim