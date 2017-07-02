Atatürk çiftliği

Kamil Çöpür

Türkiye’de görevini yapan kurumlardan biri de Sayıştay.

Bu kurumda da zaman zaman aksaklıklar görülüyorsa da diğer kurumlarla kıyaslandığında görevini bir nebze de olsa yapıyor diyebiliyoruz.

Sayıştay yaptığı denetimde “Kaçak Saray’ın” bir sırrını daha ortaya çıkardı.

Sayın Cumhurbaşkanının kullandığı “Kaçak saray” için Atatürk Orman Çiftliğinin arazisi kiralanmış. Bunda var diyebilirsiniz?

İşin ilginç yanı kira bedelini Cumhurbaşkanlığı değil, Başbakanlık ödüyor.

Oysa bunların bütçeleri ayrı ayrı değil mi?

Kiranın yıllık bedeli 163 milyar liradır.

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Cumhurbaşkanlığı sarayının üzerinde bulunduğu arazi Başbakanlık İdari ve Mali İşler Başkanlığı adına kiralanmış.

Her yıl kiralanan yerin metre karesi artmaktadır.

2012 yılında 60.000 metre kare, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında toplam 137 bin metre kare arazi kiralanmıştır.

205 yılında ne kadar kiralanmış veya kiralanmamış mı onu bilmiyoruz.

Atatürk 1925 yılında aldığı 155 bin metre karelik Atatürk Orman Çiftliği arazisini 1937 yılında hazineye bağışlamıştır.

Darısı diğer devlet adamlarımıza.

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Yukarıda belirttiğim kiralamalarla Atatürk Orman Çiftliği arazisinin büyük bir kısmı elden çıkmıştı

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün 2014 yılı sonu itibariyle 82 adet resmi kurum, 61 adet özel kişi olmak üzere 143 kiracısı bulunmaktadır.

A.O Ç yönetiminin geçmiş yıllardan bu kiracılardan 5.1 milyon lira alacağı var.

2014 yılında 48 milyon lira tahsil edilmesi gerekirken 24.3 milyon lirası tahsil edilememiştir.

Sayıştay raporuna göre tahsil edilmeyen 23.6 milyon lira Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait.

Yani Melih Gökçek borcunu ödemiyor.

Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne neden gelmediğini herhalde anlamışsınızdır. Sizler başkanlık sistemini tartışırken, millet neleri götürüyor farkında mısınız?

Kamu adına denetim yapan Sayıştay’a görevini yaptığı ve Atatürk Orman Çiftliği’nin nasıl yağmalandığını kamuoyuna duyurduğu için teşekkür ediyorum.

Ah, şu Sayıştay raporları Büyük Millet Meclisi denetiminden kaçırılmasa, daha neler öğreneceğiz neler…