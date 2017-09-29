M.Tanzer Ünal

Kaderin ne garip cilvesi değil mi?

Atatürk’e ve onun kurduğu Cumhuriyet’e saldıranlar, son zamanlarda her sıkıştıklarında Atatürk’e sarılıyorlar.

15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra laikliği…

Barzani’nin bağımsızlık referandumundan sonra da Ankara ve Lozan antlaşmalarını hatırladılar.

Onlar Atatürk’ü unutmaya ve unutturmaya çalışsalar da, Atatürk 90-95 yıl önce koyduğu ilkelerle Türkiye’ye yol göstermeye devam ediyor.

Dün bu topraklarda vatan kuran Atatürk, bugün bu vatanı korumaya devam ediyor.

Atatürk, görevine devam ediyor.

Bu böyle biline!

Ne dostluk, ne dostluk!

Biliyorsunuz…

ABD’den 1.2 milyon dolarlık silah istedik, vermediler.

Arkasından Türk Hava Yolları, ABD Boeing firmasına toplam değeri 11 milyar dolar olan 40 uçak sipariş etti.

Ve anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla imzalandı.

Ortada onur kırıcı bir ticaret var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaları için istenen silahlar geri çevriliyor, ama biz 11 milyar dolarlık uçak almaya kalkıyoruz.

Ne dostluk ne dostluk, değil mi?

“Dindar” ile “dini-dar” arasındaki farklar

Dindarı biliyoruz.

Samimi inanan kişi…

Dinci?

Dini, siyasi ve ticari çıkarlarına alet eden kişi…

Yeni yeni “dinci” yerine “dini-dar” ifadesi kullanılmaya başlandı.

Sen “dindar” mısın, yoksa “dini-dar” mı?

Aralarındaki fark da, “dindar” ile “dinci” arasındaki farkla hemen hemen aynı.

Dini-dar, “din bilgileri sınırlı, dinle pek ilgisi olmayan” kişi demek.

Şöyle…

*Dindar, hoşgörü sahibidir; dini-dar kindardır, herkese dünyayı dar eder.

*Dindar, temele sevgiyi alır; dini-dar önüne geleni cehennemlik ilan eder.

*Dindar, kendi ahlakıyla uğraşır; dini-dar ahlakçılık yapar.

*Dindar, gösterişten sıkılır; dini-dar riyakârdır.

*Dindar, dininin kullanılmasından rahatsız olur; dini-dar her fırsatta dinini ve sembollerini kullanır.

*Dindar, özle uğraşır; dini-dar şekille (sarıkla, sakalla, cübbeyle, başörtüyle) uğraşır.

*Dindar, iki günü eşit olsun istemez, öğrenmek ve anlamak için fikri bir çaba içindedir; dini-dar bilmediğinin düşmanıdır.

*Dindar, dünyayı elinden geldiğince cennete çevirmenin peşindedir; dini-dar dünyayı cehenneme çevirir.

*Dindar, eline, diline, beline hâkim olmak ister; dini-dar yaptığı her yanlışı aklınca dinine uydurur.

*Dindar, İslam ile kendini ıslaha çalışır; dini-dar her hareketiyle İslam’ı kurtarıyorum havasındadır.

“Karşılıklı güven” denilen şey

Bilirsiniz…

İngiltere'de yargıçların maaşı yoktur. Onun yerine ihtiyaçları oldukça kullandıkları kredisi sınırsız çek defterleri vardır.

Kraliçe'nin devleti hâkimlerine o kadar güvenir ki, bu sınırsız para çekme yetkisinin asla suiistimal edilmeyeceğine inancı tamdır.

Bir gün hâkimin biri bir bankaya gidip 1 milyon sterlinlik (yaklaşık 4 buçuk milyon Türk Lirası) bir çek bozdurmak istediğini söyler.

Tabii ortalık birbirine girer.

Banka yöneticileri en üst makamdan onay almadan bu kadar parayı veremeyeceklerini söyleyip hemen içişleri bakanlığına, adalet bakanlığına ve başbakanlığa telefon ederler. Ancak aradıkları her makamdan gelen cevap aynıdır:

“Hemen ödeyin!”

Gel gelelim, bankada o kadar nakit yoktur, hâkimden ertesi gün gelmesi rica edilir.

Ertesi gün para bir bavul içinde hazır olur.

Aradan birkaç gün geçer. Hâkim elinde bavulla çıkagelir… Ve bankaya parayı geri vermek ister. Banka yönetimi şaşırıp kalır.

Hemen adalet bakanlığını ararlar. Derhal bakanlık müfettişleri devreye girer ve hâkime bu hareketinin sebebini sorarlar.

Hâkim; “Kraliçenin hükümeti bize gerçekten bu kadar güveniyor mu, onu denedim” cevabını verir.

Raporlar adalet bakanlığına iletilir ve aynı gün hâkim görevden alınır.

* * *

Adalet bakanlığı hâkime gönderdiği yazıda azil gerekçeyi şöyle açıklar:

“Kraliçenin hükümetinin saygın bir hâkimi devletine güvenmiyor ve onu sınıyorsa, devlet ona asla güvenmez!”

İşte böyle!

Güven çok ince bir çizgidir. Onu kalınlaştırarak kırılmasını engelleyen tek şey güvenin iki taraflı olmasıdır.

Kıssadan hisse:

İngiltere, bu güven sayesinde dünyanın bir numaralı hukuk ülkesidir. Yargıçları bağımsızdır… Onlara başbakan da, kraliçe de karışmaz, karışamaz!

Ne diyelim?

Böyle sistem, başta Türkiye olmak üzere bütün ülkelerin başına!

3 görüş

*”Sende iyi ne varsa, dostuna onu ver.” MEVLÂNÂ

*”Siyasi partiler kendi yalanlarını yutarken ölür.”

*”Yalan dünyanın neresinde hükmediyorsa, orada dürüstler muhalif olmak zorundadır.” Nazmi KAVASOĞLU