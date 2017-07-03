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Atıcılar nişancılık becerilerini gösterdi

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Atıcılar nişancılık becerilerini gösterdi
Karamürsel Belediyesi ile Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü tarafından 25. Atıcılık Yarışması düzenlendi. Avcılar, atışlarda bulunarak nişancılık konusundaki becerilerini gösterdi

Karamürsel Belediyesi ile Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü işbirliğiyle düzenlenen 25. Atıcılık Yarışması gerçekleştirildi. Karamürsel Alkavaz Mevkii Atış Poligonunda gerçekleştirilen etkinliğe Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Avcılar ve Atıcılar İhtisas Kulübü Başkanı Salih Alkaya, KARSAD Başkanı Zeki Şirinoğlu ve atıcılar katıldı.

 

“EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Başkan İsmail Yıldırım atış yarışmalarında, yarışmacılara başarılar dileyerek, “Atış müsabakalarımızı her yıl düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Atışlara çevre illerden katılımların yüksek olması bizleri mutlu ediyoruz. Amacımız önemli organizasyonlara Karamürsel’de ev sahipliği yaparak Karamürsel’in adını duyurmak” dedi.

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