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Atık su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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Atık su kanalına düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı
İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde otlaması için doğaya salıverildikten kısa bir süre sonra bir halı yıkama atölyesinin atık su kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

İzmit Alikahya Fatih Mahallesinde otlaması için doğaya salıverilen bir inek, bir halı yıkma atölyesine ait atık su kanalına düştü. İş yeri çalışanlarının durumu fark ederek itfaiye ekiplerine bildirmesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ineği kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri atık su dolu olan kuyudaki suyu pompa yardımı ile boşalttıktan sonra ineğe bağladıkları halatlarla birlikte ineği yukarı çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. 

VİNÇLE KURTARILDI

Bu esnada ineğin sahibi olan Hacer Keleş isimli yaşlı kadın da ineğinin yanına gelerek kurtarma operasyonunu izledi. İtfaiye ekipleri, vince bağladığı halatlarla ineği düştüğü kuyudan kurtarmayı başardı. İneği kurtarılan Hacer Keleş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Nuri AKÇAHARMAN

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