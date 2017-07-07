Atik ve Gündoğdu da Pro lisans alıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu’nun ilk etabı başladı. Erzurum SWAY Otel’de gerçekleştirilen kurs16 Temmuz’da sona erecek.

Kursa katılanlar arasında, geçtiğimiz sezon diploması yeterli olmadığı için yardımcısının diplomasıyla sahaya çıkan Darıca G.B. eski teknik direktörü Galip Gündoğdu ve Gebzespor eski teknik direktörlerinden Aykan Atik de bulunuyor. Gündoğdu ve Atik, semineri bitirerek Pro lisans almaya hak kazanmak istiyor.