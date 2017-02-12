Atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor

İzmit Belediyesi ilçe genelindeki geri dönüşüm ve atık toplama çalışmalarına hız verdi.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından atık yağlar toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. Geri dönüşüm çalışmaları hakkında bilgiler veren yetkililer, “İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’ın da doktor olması nedeniyle bitkisel yağ toplamaya ayrı bir önem veriyoruz. Başkanımızın talimatıyla okullarda, evlerde, kurs merkezlerinde insanlara atık yağların zararlarını anlatıp bunları lavabolardan dökmemelerini istiyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar sayesinde vatandaşlar evlerinde kızartma ve yemeklerden oluşan atık yağları lavaboya dökmeyerek ayrı biriktiriyor. Biriktirilen yağlar da ekiplerimize evlerden toplanmaktadır. Bu sayede hem çevre kirliliği oluşmuyor hem de doğal kaynaklarımız korunuyor. Evlerden ayda yaklaşık 1000 litre atık yağ topluyoruz. Şehrimizde ev, işyeri ve okullardan yaklaşık 12 ton atık yağ toplanarak bunlar biodizel olarak değerlendirilmektedir” dediler.