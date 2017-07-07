Atık yönetimi İZAYDAŞ’ta tartışıldı

İZAYDAŞ, Atıktan Kaynağa-Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması atölye çalışmasına ev sahipliği yaptı. 3 gün süren programda, Türk ve Alman yetkililer yerel eylem planları hazırlanması konusunda çalışma fırsatı buldu

Atıktan Kaynağa - Belediyeler İçin Entegre Katı Atık Yönetimi Çözümleri Planlaması; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) ve Alman Şehirler Birliği (Connective Cities) ortaklığında gerçekleştirildi. İZAYDAŞ’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitim ile yetersiz Katı Atık Yönetimi (KAY) sistemlerinin kentlere özgü nedenleri ve etkilerinin araştırılması ve bu sorunların çözümü için potansiyel stratejilerin belirlenmesi hedeflendi.

PROGRAMIN AMACI

Program UCLG-MEWA; Türk belediyelerinin atık yönetimindeki farklı yöntemlerden haberdar olması ve uluslararası durumla mevcut durumlarının karşılaştırmalı değerlendirebilmesini teşvik etmek amacı ile hayata geçirildi. Üç gün süren programın açılışına, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, Büyükşehir Atık Yönetimi Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ile Türk ve Alman belediyelerinden yaklaşık 50 kişilik yetkili heyet katıldı.

“BİRİKİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç programın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de atık yönetiminde lider bir kuruluş olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydetti. Saraç, İZAYDAŞ olarak atık yönetimindeki öncülük misyonuyla sektörel uygulamalardaki bilgi birikimlerini paylaşmayı önemsediklerini belirterek, “Ülkemizdeki yerel yönetimlerin bu alanda farklı yöntemlerden haberdar olması ve uluslararası yöntemlerin karşılaştırmalı değerlendirebilmesini sağlayacak bu programa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“ATIK YÖNETİMİNDE ÇITAYI YÜKSELTTİK”

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak yaptığı konuşmada ise özellikle son 14 yılda gerek çevre yatırımları gerekse yerel yönetimler olarak üzerimize düşen denetleme, düzenleme ve yönlendirme konusundaki çalışmalarla Kocaeli’deki atık yönetimi çıtasının yükseldiğini belirtti. UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman da konuşmasında İZAYDAŞ’ın çok özel bir kuruluş olduğunu dile getirdi. Programın ikinci gününde ise İZAYDAŞ tesislerinde bir teknik gezi düzenlenirken ilimizde misafir olarak bulunan yerli ve yabancı tüm katılımcılar için şehir turu programı da gerçekleştirildi.