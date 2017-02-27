Evli ve 3 çocuk babası olan Atilla Işıkçı’nın cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Atilla Işıkçı vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi Kale Üstü Sokak adresinde ikamet eden Nuh Çimento’dan emekli Atilla Işıkçı (75) bağırsak kanseri nedeniyle vefat etti.
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