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Atletlerimiz dünyaya meydan okuyor

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Atletlerimiz dünyaya meydan okuyor
Atletler, Dünyanın zirvesine kafa tutuyor. Ulusal ve uluslar arası arenada ülkemizi ve kentimizi başarıyla temsil eden kulübümüzün sporcuları, üç ayrı şampiyonada aldıkları sonuçlarla dikkat çekti…

Ömer Yılmaz dünya ikincisi oldu.

 

ÖMER YILMAZ DÜNYA İKİNCİSİ…

Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Ömer Yılmaz dünya ikincisi oldu. İtalya’da 12. WMRA Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası’nda Türk Milli Takımı erkeklerde takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. 16 ülkenin katıldığı kupada Ömer Yılmaz, İslam Adli, Sertan Uyanık ve Yusuf Matur’dan oluşan Türkiye A takımı 14 puanla İtalya ve İngiltere’nin önünde ipi göğüslerken, Ömer Yılmaz bireysel sıralamada ikinci olarak elde edilen şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

 

BALKAN ŞAMPİYONASI’NDA İKİ MADALYA

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularından Fırat Özkorkmaz ve Mücahit Bulut 1-2 Temmuz 2017’de Romanya’nın Piteşti şehrinde yapılan Balkan Gençler Şampiyonası’nda, 3000 metre erkeklerde kürsünün 1. ve 3. basamağında yer aldı. Şampiyon olan sporcumuz Fırat Özkorkmaz, 8.36.44 saniyelik derecesiyle Balkan Şampiyonu olurken, üçüncü olan sporcumuz Mücahit Bulut, 8.42.15 saniyelik dereceye imza attı.

 

2 SPORCU BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONASI’NDA

Antalya’da yapılan ve 36 ilden 164 sporcunun yarıştığı 10. Aroma Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonasında Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları kürsüye ambargo koydu. Büyük erkekler kategorisinde Ferhat Bozkur şampiyon olurken, Ramazan Karagöz Türkiye İkincisi olarak, İtalya’nın ev sahipliği yapacağı 30 Temmuz’daki Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkını elde etti.

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