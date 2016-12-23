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Atletlerimiz meydan okudu: Sıkı dur Avrupa!

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Atletlerimiz meydan okudu: Sıkı dur Avrupa!
Son üç yıldır üst üste genç erkeklerde Avrupa Şampiyonu olarak ülkemize altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, başarılarına bir yenisini ekleyerek güçlü rakibi Fenerbahçe’nin önünde Türkiye şampiyonu oldu

FENERBAHÇE’Yİ BİLE GEÇTİLER

Birinci etabı Sivas’ta, ikinci etabı Adana’da koşulan yarışların finali Samsun’da yapılırken, genç erkeklerde Fenerbahçe’nin 8 puan önünde, takım halinde birinci olan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi bir kez daha temsil etme hakkı kazandı. Yarışlarda Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün ardından Fenerbahçe ikinci olurken, Ankara EGO takım halinde üçüncülüğü elde etti.

 

ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Samsun'da düzenlenen yarışları takip eden Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Mustafa Öztürk, takım halinde şampiyon olan sporcularımızla gurur duyduğunu ifade ederek, Avrupa Şampiyonası’nda dördüncü kez şampiyon olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Öztürk, ”Biz bugün burada şampiyon olup, Avrupa'da şanlı bayrağımızı temsil etme hakkı kazandık. Sporcularımızı tek tek yürekten tebrik ediyorum. Bugün buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü Kayseri'de yaşanan kalleşçe saldırıda şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Bu teröre ve terörü destekleyen herkese lanet olsun. Ülkemiz bu hain saldırılar karşısında yılmayacak, birlik ve beraberlik içinde gençlerimize  yarınların güçlü Türkiye’sini bırakacağız. Bu bağlamda elde ettiğimiz şampiyonluğumuzu şehitlerimize ve gazilerimize adıyoruz” diyerek düşüncelerini ifade etti.

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