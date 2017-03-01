Atom karıncalar!..

Okul sporları faaliyetlerinde Türkiye’nin en önemli kentleri arasında başı çeken Kocaeli Okul Sporları Koordinatörlüğü, deneyimli ekibi ile birçok zorlu programın altından başarı ile kalkıyor.

Onlarca branş ve binlerce müsabakanın kontrolünü titizlikle yapan kurmaylar, gün boyu gezmedik salon ve stat bırakmıyor. Gençlik Hizmetleri İzmit Spor İlçe Müdürü Turgay Bulut, Okul Sporları İl Temsilcisi Göksel Ali Argun, tertip kurulu üyeleri Gürhan Öztürk, Mustafa Kürkan ve okul sporları görevlileri bitmek bilmeyen enerjileri ile takdir toplarken, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da ekibi ile gurur duyduğunu belirtiyor.