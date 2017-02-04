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Avcı ve Yusuf yok

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Avcı ve Yusuf yok
Kocaelispor, Erzin karşısında 2 futbolcusunu oynatamayacak.

Ankara Demir maçının son dakikalarında arka adalesi çeken Mehmet Avcı ile Antalya kampında çekilen sert şutun ayak ucuna çarpması sonucu dizi dönen kaleci Yusuf Şenlik 18’de yer alamayacak. Hasta olan Kaptan Hamza’nın ise son durumu maç saatinde belli olacak. 

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