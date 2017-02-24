Avrasya Pencere Fuarı’na Egepen Deceuninck damga vuracak

8-11 Mart 2017 tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirilecek olan 18. Avrasya Pencere Fuarı, dünyadan ve Türkiye’den 665 firmayı ve 50 bini aşkın ziyaretçiyi bir araya getirecek.

Türkiye’nin öncü PVC markası Egepen Deceuninck bu yıl 8-11 Mart tarihleri arasında TÜYAP’ta 18’inci kez düzenlenecek olan Avrasya Pencere Fuarı’na hazırlanıyor. Bölgenin en büyük ve prestijli fuarı olan Avrasya Pencere Fuarı’nda pencereye dair tüm sistemler ve ürünler sergilenecek. Egepen Deceuninck’le birlikte pencere sektöründe faaliyet gösteren 26 ülkeden 665 firma fuara katılacak. Yurtiçinden 79 ilden 52 bin 198, yurtdışından ise 112 ülkeden 5 bin 500 civarında katılımcının fuarı ziyaret etmesi bekleniyor. 18. Avrasya Pencere Fuarı; Avrasya Cam ve Avrasya Kapı Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenlenecek.

100 ürün sergilecek

Egepen Deceuninck fuarda yer alacağı stantta yüzde 100 geri dönüşümlü, çevreye duyarlı ürünlerini sergileyecek. Legend, Legend Sürme Sistemleri, Zendow, Fusion, Everest Max, sürme sistemleri, katlanır kapı, kepenk ve panjur gibi hiçbir ürününde kurşun kullanmayan Egepen Deceuninck, sektöre dair öncü uygulamalarını da ziyaretçilerle paylaşacak.

Fuarlarda yeni çözümler geliştiriyoruz

Egepen Deceuninck Pazarlama ve Satış Müdürü Tamer Özen, 18. Avrasya Pencere Fuarı’nın sektör açısından önemli bir organizasyon olduğuna değindi. Türkiye’nin öncü PVC profil üreticilerinden biri olan Egepen Deceuninck, Türkiye’deki PVC sektörünün gelişimi için gerçekleştirilen tüm organizasyonları desteklediklerini ifade eden Özen, “Yeni ürün geliştirmelerinin zor yapıldığı PVC sektörü için fuarlar hammadde ve sektör üreticileri için oldukça önem taşıyor. Yerli ve yabancı lider sektör firmalarının yer aldığı fuarlarda yeni trendlerimizi sergiliyor, sektör liderleriyle işbirliklerimizi güçlendirmeye yönelik yeni çözümler geliştiriyoruz. Bu nedenle 18’inci kez düzenlenecek olan Avrasya Pencere Fuarı’nı oldukça önemsiyor, yeni ürünlerimizi görmek için herkesi standımıza bekliyoruz” dedi.