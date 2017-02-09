Avrasya Tünelini bisikletle geçen genç para cezasına çarptırıldı

Avrasya Tünelini bisikletle geçip o anları video kaydına alarak sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme gelen İsmail Öznam isimli genç Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek 301 TL para cezasına çarptırıldı.

Avrasya Tünelini bisikletle geçip o anları video kaydına alan İsmail Öznam, video kaydını sosyal medyada paylaşmasının ardından gündeme gelmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İsmail Öznam'ın sosyal medya hesaplarını inceleme altına alan polis ekipleri bisiklet tutkunu gencin ev adresine ulaştı. Polis ekipleri Öznam'ı evinden alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirdi. Avrasya Tünelini bisikletle geçen İsmail Öznam 301 TL para cezasına çarptırıldı.

"SÜRPRİZ OLMADI"

Emniyet çıkışında konuşan genç bisikletçi İsmail Öznam, "Bir işlem yapıldı. Sürpriz olmadı. Yapılacağını da biliyordum zaten. Hakkımda tünele girmekten cezai işlem uygulandı. Pişmanım tünele girmekten bir anlık heyecanıma yenik düştüm. O anda aslında Bakırköy tarafına gidecektim ama tünele baktım, çok güzel olduğunu gördüm. Girmek istedim. Yemek yaparken annemi çağırdım şok oldu beni televizyonda görünce. Benim yaptığımı lütfen denemesinler. Riskli çünkü. Zaten büyük bisiklet grupları beni sevmiyor bu davranışlarımdan dolayı" dedi.