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Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten ödenebilecek

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Avrasya Tüneli'nin geçiş ücreti internetten ödenebilecek
Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti internet üzerinde de ödenmeye başladı

Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ), Avrasya Tüneli’nin geçiş ücretinin artık internet üzerinden de ödenmeye başladığını açıkladı. Açıklamaya göre sürücüler, HGS ve OGS hesaplarında yeterli bakiye olmaması, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmamaları veya ihlalli geçiş yapmaları halinde geçiş ücretini internet üzerinden ödeyebilecek.

 

Bilgisayar, tablet ve cep telefonundan anında ödeme

Açıklamada "Otoyol sektöründe yeni hayata geçirilen bir uygulama ile Avrasya Tüneli’nin geçiş ücreti ödeme işlemleri, artık avrasyatuneli.comadresinden yapılabiliyor. Uygulama ile HGS ve OGS hesaplarında yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dâhil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler; plaka, kimlik veya vergi numaralarıyla geçiş ücretlerini öğrenebilecek. Sürücüler banka ve yetkili kurumlara gitmeden geçiş ücretini web sitesi üzerinden kredi kartı ile güvenli şekilde hızlı ve kolayca ödeyebilecek. Bilgisayarlardan erişilebildiği gibi cep telefonu, tablet ve mobil cihazlar üzerinden de erişim sağlanabilen sistem ile sürücüler, geçiş bilgilerini öğrenerek, cezai işlem uygulamasını da engelleyebilecek" ifadelerine yer verildi.

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