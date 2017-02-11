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Avrasya'dan geçen araç sayısı açıklandı

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Avrasya'dan geçen araç sayısı açıklandı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sürücülerin yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Tüneli’ni kullanan araç sayısının, 1 milyonu aştığını açıkladı.

Sürücülerin kullanımına açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Tüneli’nden geçen araç sayısı kısa sürede 1 milyona ulaştı.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, sürücülerin yoğun ilgi gösterdiği Avrasya Tüneli’ni kullanan araç sayısının, 1 milyonu aştığını söyledi.

 

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Bakan Arslan, bir soru üzerine, “başlangıç için öngördüğümüz rakamlar gerçekleşmiş durumda. Avrasya Tüneli’nden bugüne kadar geçen araç sayısı 1 milyonu geçmiş durumda. 2018 sonu itibariyle İzmir'e kadar yolu açmış olacağız. Çanakkale Köprüsü 2023'te bitmiş olacak. Marmara denizi böylece ring haline dönecek. Bu projeler birbirini destekliyor.” açıklamasında bulundu. 

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