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Avukat Burhan Dilek vefat etti

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Avukat Burhan Dilek vefat etti
Kocaeli Bingöllüler Derneği üyesi Avukat Burhan Dilek vefat etti.

Kocaeli'de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen, Kocaeli Bingöllüler Derneği üyesi Kocaeli Barosu avukatlarından Burhan Dilek (63) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Burhan Dilek, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlanarak Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Dilek, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Emekli öğretmen Gönül Dilek ile evli olan Burhan Dilek, Yüce ve Ceren Dilek’in de babası olan Burhan Dilek, yarın Derince Esentepe Cem Evi’nde öğle namazını müteakip yapılacak törenin ardından Bağçeşme Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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