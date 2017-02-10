Avukat Serpil Özok’un acı günü

Emekli Subay ve aynı zamanda Harp Malulleri Derneği Onursal Başkanı olan İsmail Hakkı Hakyemezoğlu kalp krizi nedeniyle vefat etti.

Av. Serpil Özok ve Ziraat Mühendisi Fatoş Caner’in babası, Av. Kazım Özok ve Albay Levent Caner’in kayınpederi, Av. Umutcan Özok, Av. Hande Özok, Av. Ozan Caner’in dedeleri Emekli Subay ve aynı zamanda Harp Malulleri Derneği Onursal Başkanı olan İsmail Hakkı Hakyemezoğlu (87) kalp krizi nedeniyle vefat etti. Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yahya kaptan Camii’nden kaldırılacaktır. Selin BECER