Alın size bir anlamlı fotoğraf daha. En az polislerin vatandaşla keyifli bir şekilde kartopu oynaması kadar anlam dolu bana kalırsa.

Alın size bir anlamlı fotoğraf daha. En az polislerin vatandaşla keyifli bir şekilde kartopu oynaması kadar anlam dolu bana kalırsa.

Olay İspanya’da geçiyor. Bir müzede…

Bu heykel de o müzenin en ilgi çeken eserlerinden biri.

Detaylarına bakalım:

En alt katta secde halinde olan bir Müslüman…

Onun hemen üzerinde dizlerinin üzerinde duran bir Hıristiyan…

Ve en üstte ise hepsinin tepesinde ve ayakta görüntüsü ile dikkat çeken ihtişamlı bir Yahudi…

İşte bu görüntü birçok insanın dikkatinden kaçmış. Ancak bir Yahudi hariç.

Sosyal medya üzerinden sevgili Kemal Memiş’in anlatımı ile meseleyi sizlere izah etmek istiyorum:

“Bu heykel İspanya’da bir müzede sergileniyormuş.

Ziyaret eden bir Yahudi, heykelden rahatsız olmuş ve organizatörlere tepki göstermiş.

‘Siz en üsttesiniz, neden rahatsız oldunuz?’ diyerek tepkisine karşılık vermişler.

Cevap oldukça isabetli...

‘Eğer Müslüman ayağa kalkarsa hepimiz yıkılırız’ demiş.”

İşte mesele bu kadar açık ve net. İslam dünyası bir ayağa kalkarsa neler olabileceğini varın siz düşünün…

Dünyadaki İslam coğrafyasında yaşananları düşündüğümüzde insan, “Acaba ayağa kalkma zamanımız gelmedi mi?” demekten kendini alamıyor.