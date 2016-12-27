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Ayakkabı hırsızı yakalandı!

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Ayakkabı hırsızı yakalandı!
Binalardan ayakkabı çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Binalardan ayakkabı çaldığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Gölcük ilçe merkezindeki binalardan ayakkabı hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, olayla ilgili şüpheli N.T'yi, Merkez Mahallesi'nde gözaltına aldı. Zanlının aracında yapılan aramada 50 çift ayakkabı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, Gölcük Adliyesine sevk edildi.

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