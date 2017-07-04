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Ayaz ailesinin hem mutlu hem de gururlu günü!

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Ayaz ailesinin hem mutlu hem de gururlu günü!
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ve eşi Meliha Ayaz, şu sıralar büyük bir mutluluk yaşıyorlar

Ayaz çiftinin iki çocuğundan biri olan Zeynel Ayaz, eğitim hayatını sürdürdüğü Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden bu sene mezun oldu. Ayaz çifti de, düzenlenen mezuniyet törenine katılarak oğullarının sevincine ortak oldu. Eşi ile birlikte törende büyük bir mutluluk yaşayan belediye başkanı Hüseyin Ayaz, “Oğlumuzun başarısını görmek ve mezuniyetine şahitlik etmek bizim için büyük bir sevinç kaynağıdır” diye konuştu.

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Yorumlar
ismail demir
04 Temmuz 2017 Salı 14:13
14:13
hayırlı olsun Allah bahtını açık etsin
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