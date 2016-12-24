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Ayaz: Biz büyük bir aileyiz

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Ayaz: Biz büyük bir aileyiz
Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, kurum personeli ile düzenlenen programda bir araya geldi. Her yıl sonunda düzenlenen geleneksel buluşmada Başkan Ayaz, personeli ve aileleri için hazırlanan hediyelerinin de dağıtımını yaptı.

“BAŞARILI BİR YIL OLSUN”

Buluşma sırasında konuşan belediye başkanı Hüseyin Ayaz, “Milletçe büyük bir sınav verdiğimiz 2016 yılını geride bırakıyoruz, 2017 yılının, milli birlik ve beraberliğimizi daha çok artıracağımız, millet olmanın verdiği güçle tek vatan, tek bayrak, tek millet ve tek devlet için daha çok çalışacağımız, hayırlı hizmetlerle 2023 hedeflerimiz için önemli adımlar atacağımız bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

 

MUTLU YILLAR DİLEDİ

Başiskele Belediyesi olarak yöneticiler ve çalışanları ile büyük bir aile olduklarını dile getiren Ayaz, şöyle konuştu: “Biz sizlerle büyük bir aileyiz. Yeni yılın, 7 yıldızlı kentimiz, ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık alemi için hayırlı bir yıl olmasını dilerim.” Program sonunda hazırlanan paketleri personeline dağıtan Başkan Ayaz, çalışanları ile uzun süre sohbet etti.

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