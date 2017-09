Ayaz; "Çözüm bulmak en temel görevimiz"

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her mahallede halk toplantıları düzenleyerek vatandaşların istek ve önerilerini dinliyor.

Her mahallede halk toplantıları düzenleyerek mahallelerde ki sorunları, eksiklikleri, mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz hizmet anlayışlarının vatandaş öncelikli olduğunu belirterek sorunlara çözüm bulmak bizim en temel görevimizdir dedi. Başiskele Kaymakamı Atila Kantay’ında katıldığı halk toplantısında konuşmasına devam eden Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz her zaman halkımızla iç içeyiz. Çalışmalarımızı her zaman vatandaşlarımızın rızasını alarak yapıyoruz dedi. Başkan Ayaz ayrıca Karadenizliler Mahallesi’nde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında mahalle sakinlerine genel bilgiler aktardı. Toplantıda belediyenin icracı tüm müdürleri hazır bulundu.