Ayaz, hizmet denetiminde

Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, teknik ekibiyle birlikte sahadaki çalışmaları yerinde inceledi

Başkan Ayaz, Kılıçarslan ve Şehitekrem mahallelerinde yapımı devam eden beton yol ve yağmur suyu kanal çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplere gerekli talimatlarda bulundu.

BETON YOL YAPILIYOR

Belediye ekipleri, bölgelerin eğimli arazide bulunması sebebiyle yağışlı havalarda yağmur sularının kontrol altına alınması için yeni kanalları yapılan bölgede beton yol çalışmaları tamamlanıyor. Yine arazinin durumuna göre en uzun ömürlü yolun beton yol olduğu bu bölgelerde çalışmalar gerçekleştiriliyor. Başkan Hüseyin Ayaz, “Üst yapı kapsamındaki çalışmaları vatandaşların talepleri sonrasında düzenli programlar halinde hayata geçirdiklerini dile getirdi.