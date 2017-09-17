Aydemir’den anlamlı mesajlar

Mesut Akbulut

S.S. 5 Nolu Şehiriçi Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir, 2017-2018 eğitim sezonu ve hizmet programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Aydemir’in açıklamasını birlikte okuyalım;

Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan yavrularımız için yeni bir eğitim ve öğretim dönemi başladı. Kent içi toplu taşıma sektörü olarak da eş zamanlı yeni hizmet dönemine başlamış olduk. 11 Eylül 2017 tarihi itibariyle ilkokul 1.Sınıf öğrencilerimiz ve Kocaeli Üniversitesi’nin güzide öğrencileri eğitime başladılar. 18 Eylül’den (bugünden) itibaren de diğer yavrularımızın eğitime başlamasıyla birlikte yaklaşık 9 ay sürecek 2017-18 Eğitim ve Öğretim dönemine fiilen girmiş olacağız.

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Şahsim ve yönetim kurulum olarak 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminin geleceğimizin teminatı olan bütün yavrularımız için çok başarılı ve mutlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Kent içi toplu ulaşımcılar olarak okul önlerinde, yaya geçitlerinde, sokak başlarında her zamankinden daha fazla dikkat göstermemizin gereğinin farkındayız.

Araçlarımızda onlara gözümüz gibi bakmalı ve iniş ve binişlerde hem çok dikkatli, hem de çok sabırlı olmalıyız. Onların eğitim ve öğretimden azami ölçüde yararlanmaları için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmalıyız.

Bu konu da değerli emekçi şoför kardeşlerimize çok iş ve sorumluluk düşmektedir. Onlarda mutlaka görevlerini layıkıyla en iyi şekilde yapacaklardır. Yeni çalışma dönemi tüm sektörümüz için hayırlı ve uğurlu olsun. Ben bütün üyelerimize ve şoförlerimize bol kazançlı, kazasız, belasız ve huzurlu bir hizmet dönemi temenni ediyorum.

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Yine trafik yoğunlaşacak, yağmur olacak, kar olacak, pik saatlerde aşırı taleple birlikte alışık olduğumuz birçok sorun yaşayacağız. El birliği, gönül birliği ve dayanışma içinde bugüne kadar olduğu gibi bu sorunların da üstesinden gelecek ve bereketli bir sezon yaşayacağız inşallah diye umuyor ve yüce Allah’tan diliyorum.”

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Kooperatif Başkanı Lokman Aydemir’in açıklamaları böyle…

Bunca yıldır gazetecilik yapıyorum, ilk kez bir şehiriçi kooperatif başkanının yeni eğitim ve öğretim yılıyla ilgili açıklamasına şahit oldum.

Aydemir, önemli mesajlar verdi…

Şoförlere çok önemli görevler düştüğünü söyledi…

Şoförlerin daha dikkatli olmalarını istedi…

Şoförlerin daha sabırlı olmalarını temenni etti…

Güzel temenniler…

Bu güzel açıklamadan dolayı Aydemir’i kutluyorum…