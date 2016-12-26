Aydili Yalova etkinliği…

Mustafa Küpçü

Yaşadığımız pek çok soruna karşın, Kocaeli ve özellikle İzmit, kültür-sanat ve toplumsal ilişkiler açısından çok farklı ve öncü bir kent.

Dünden bugüne bu kentte yaşanan sanatsal etkinlikleri özetle saymaya kalksam, günlerce yazmam gerekir!

Bu kentte, son yıllarda adından sıkça söz edilen bir “şiir grubu” var. AYDİLİ Şiir Grubu.

Bu grubun öncüsü Suat Özdemir, bütün yaşamını bu grubun etkinliğine adamış bir şiir tutkunu.

Yaklaşık 8 yıl önce, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) mekanında her Cumartesi günü bir araya gelen “şiir tutkunları” şairleri tanıyor, şiirler okuyor ve şiir denemeleri yapıyor. Ben de bu grubun-devam sorunu yaşasam da- gönüllü bir üyesiyim.

Gönüllü grup birkaç yıl önce “Dernek” statüsüne kavuştu. Şiir, öykü-roman yazma teknikleri üzerine karşılıksız kurslar açıyor. Üyelerinden bazıları artık birer ikişer şiir kitabı olan kişiler.

Grubun içinde her yaştan, her meslek grubundan insanlar var. Ve grup üyeleri arasında tıpkı bir aile üyeleri arasında olduğu gibi, içtenlikli bir saygı ve sevgi ilişkisi egemen.

Geçtiğimiz Cumartesi günü, AYDİLİ Şiir Grubu ile Yalova’ya gittik.

Yalova’da “Şairler ve Yazarlar Derneği” YAŞAD’ın düzenlediği “17. Yalova Şiir Akşamları” etkinliğinin konuğu olduk.

Yalova Belediyesi’nin kent merkezinde kurduğu “Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Mahir Dönmez, Ahmet Yaşar Tezulaş, Fatma Kuşkaya, Ömer Akın, Ruşen İzgi, Nurettin Gürses, Gülfidan Güngör, Zeynep Karaca, Gonca Turgut ve Suat Özdemir şiirleriyle, Fethi Çaçan da şiir aralarındaki nefis türküleriyle katıldılar.

Etkinlik, büyük bir saygı ve coşkulu bir takdirle karşılandı.

Konuklar arasında bulunan ve halen yaşamını Yalova’da sürdüren, değerli eğitimci ve roman yazarı Hasan Kıyafet, etkinlik sonunda sahneye gelerek, etkinlik ve sunum yapanlara yönelik gurur verici güzel sözler söyledi.

Yalova’daki şiir tutkunları ile sıcak bir ilişki başladı. Mütevazı bir akşam yemeğinde dostluklar gelişti, karşılıklı şiir kitapları imzalandı.

Bir adım sonrasında yeni etkinliklerde buluşmak üzere düşünceler ortaya kondu.

AYDİLİ ekibi, büyük bir mutlulukla, şiirler ve türküler söyleyerek İzmit’e döndü.

Hemen bu noktada Yalova’daki kültür ve sanata yönelik olarak Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yaptıklarından da kısaca söz etmeliyim.

Salman ve ekibi, özellikle amatör sanatçılara ve sanat gruplarına büyük değer ve destek veriyorlar. Halil İnalcık Kültür Merkezi’nde etkinliklerin gerçekleştiği ve her türlü teknik donanım, araç ve gerecin olduğu güzel bir salonun yanı sıra, sergi salonu, dinlenme alanları yer alıyor. Öte yandan, kentte başka kültürel mekanlar da açılmış; Raif Dinçkök Kültür Merkezi, Kardeş Şehirler Parkı, Çocuk Tiyatrosu ve Kütüphanesi, bunlardan bazıları.

Yalova Belediyesi, bu etkinlik alanlarını hiç boş tutmuyor. Düzenlenen etkinlikleri de “Yalova’da Sanat Vakti” adlı kitapçıkla da halka duyuruyor.

Yalova Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Nuri Taner, tüm etkinliklerinde belediyenin maddi-manevi desteklerini gördüklerini, Başkan Vefa Salman’ın da başkan olmadan önce üyeleri olduğunu belirtiyor.

Yalova’da yaşadığımız birkaç saat, etkinliğimiz ve oradaki sanat dostlarıyla söyleşimiz, içimizi aydınlatıyor, geleceğe yönelik umutlarımızı artırıyor.

Yalova’lı sanat dostlarına selam olsun…s