Aydili’nde buluşalım!..

Mustafa Küpçü

Her insan, öncelikle insanca bir yaşam mücadelesinin kahramanıdır.

Ailesi ve yaşadığı toplum içinde “üretken bir insan” olmak, kendi yaşamını sürdürme iradesinde olmak, bir işe yaramak. Anne olmak, baba olmak, topluma yararlı insan yetiştirmek. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek, mümkünse başkalarına da yararlı olmak, her “normal” insanın düşüneceği öncelikler.

Ama bir de her insanın “kendisi için bir şeyler yapmak” ve yaşamı daha anlamlı kılmak ve mutlu olmak hasleti yok mu?

Kimi spor yapıyor; kış aylarında değişik kayak merkezlerinde kayak yapıyor. Yazın deniz dibinin güzellikleriyle buluşuyor. Basketbol, futbol, voleybol oynuyor.

Kimi sanatla ilgileniyor; amatörce resim yapıyor, fotoğraf safarisine çıkıyor, tiyatro ile ilgileniyor, öykü yazıyor, şiir denemeleri yapıyor.

Kimi; gücü ölçüsünde ülkesini ve dünyayı geziyor.

Kimi; bir dernekte belli bir amaç için çaba gösteriyor, mutlu ediyor, mutlu oluyor.

Her insan, “kendisi için” bir şeyler yapmalı, mutlu olabilmeli.

İzmit’te yaklaşık son 7-8 yıldır bir “Şiir Grubu” var. Kocaeli Üniversitesi’ndeki bir küçük grupla başlayan kıvılcım, 2008 yılından bu yana KYÖD-Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde giderek yükselen bir ateşe dönüştü.

Suat Özdemir beyefendinin kaptanlığında, her Cumartesi günü saat: 10.00-13.00 arasında KYÖD’de toplanan grup, her hafta bir şairi, sanatını ve şiirlerini inceliyor. Her hafta bir konu üzerinde “şiir denemeleri” yapılıyor. Bu şiirler, hep birlikte inceleniyor, görüşler ve katkılar ortaya konuyor. Yine her hafta bir şiir seçiliyor, tüm katılımcılar sırayla o şiiri okuyor.

Zamanın bir kısmı da mitolojiye ayrılıyor.

Bu grup içinde her yaştan ve hemen her meslekten insanlar var. Ortak mutlulukları şiir.

İlginç olan şu ki; bu amatör grup, yaşadıkları birkaç yılın ürünü olarak şiir kitapları çıkarmaya başladılar.

Bu grup birkaç yıl önce “Aydili Sanat Derneği” olarak kurumsallaştı.

Ben de bu grubun bir üyesiyim. Son zamanlarda kişisel bazı sorunlar nedeniyle her hafta katılamasam da gönlüm hep onlarla. Arada çay molaları da veriyoruz, çaylar KYÖD’ün ikramı. O gruptaki insanlarla kardeş, anne-baba-çocuk gibi yakınız.

Çünkü, katıksız bir şiir tutkusu ile bağlıyız.

Kimi zaman yakın çevredeki diğer sanat gruplarının etkinliklerine katılıyoruz, yeni insanlar tanıyoruz.

Biz, bu etkinlikte “kendi ruhlarımızı ödüllendiriyor, İNSAN olmanın hazzını yaşıyoruz.”

Şiire, mitolojiye, sanata tutkunsanız, biraz da kendiniz için yaşamak istiyorsanız, haydi sizler de katılın bize…

Unutmayın; her Cumartesi günü saat: 10.00-13.00 arasında KYÖD’de…