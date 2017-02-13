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Aydın Çetin: Buca’da telafi ederiz

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Aydın Çetin: Buca’da telafi ederiz
Fatih Karagümrük ile kıran kırana bir maç geride bırakan ve beraberliğe razı olan Kocaeli Birlikspor’un tecrübeli oyuncusu Aydın Çetin, “2 puana üzülsek mi, 1 puana şükretsek mi değerlendireceğiz.Sıkıntı yok, Buca’da telafi ederiz” dedi

Oyuna 82. dakikada giren ve takıma elinden gelen katkıyı sunan tecrübeli oyuncu Aydın Çetin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligde 2 golü bulunan Aydın Çetin, “Maçtan önce hedefimiz 3 puandı. İçerdeki maçları galip gelmek lazım ki şampiyonluğa oynayasın. Elimizden geleni yaptık ama az kalsın 1 puandan da oluyorduk.Kaybettiğimiz 2 puan için üzülmek mi lazım, 1 puan için şükretmek mi lazım onu sonra değerlendireceğiz. Ama içerdeki maçları alıp yolumuza bakmamız lazımdı. Sıkıntı yok; haftaya Buca’da telafi ederiz. Deplasmandan 3 puan getirmemiz lazım. Onu da oradangetiririz” dedi.

 

SON HAFTA ÖNEMLİ

Üst sıradaki rakiplerin puan kazandığı haftada berabere kalarak puan kaybedilmesinin hatırlatılması üzerine Aydın Çetin, “Maraton uzun. 12 hafta daha var. Rakiplerimiz kaybedecek, biz kazanacağız. Biz kaybederken onlar kazanacak. Ama son hafta önemli. 34. hafta üst sırada olan şampiyon olacak.Biz de o takım olmak istiyoruz. Elimizden gelenin daha fazlasını yapacağız. Anladık ki yetmiyor. Bunun analizini yapıp bir an önce Bucaspor maçına konsantre olmamız lazım” sözlerini kaydetti.

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