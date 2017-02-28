Aydın Ünlü: KOÜ'yü kaşımaya devam edecekler

KOÜ’yü kaşımaya devam edecekler diyen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, bizi yargılamaya kimsenin hakkı ve haddi yoktur” dedi.

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü parti binasında basın açıklaması yaptı. Başkan Ünlü “Ülkemizin ve milletimizin hassas bir süreçten geçtiği aşıkardır. Donemin hassasiyeti sebebi ile çatışma ortamı gözleyenler, kardeş kavgası çıkartmak isteyenler, huzur ortamında huzursuz olanlar. Kaostan medet umanlar yine sahnededir. İlim, irfan ve eğitim yuvası olan üniversitelerin yeni döneminin kısa bir süre önce başlamış olması ise kargaşa yaratmak isteyenlerin iştahını kabartmaktadır. Kampüsleri terör kampı. Amfileri mağara zannedenler, kavga ortamı oluşturmak için fırsat gözlemektedirler” dedi.

TERÖR YUVASINA NASIL DÖNDÜ

Bugün Hocalı soykırımının 25’ncı yılı münasebeti ile KOÜ’nde basın açıklaması yapan ülküdaşlarımızın açıklamanın akabinde terör örgütü mensuplarınca saldırıya uğraması bu durumun göstergesidir diyen İl Başkanı Ünlü “Türk'ü sevmeyen, Türklüğü hazmedemeyen ve her fırsatta milletimize olan kinini kusan bir zihniyetin mensupları Türk Milliyetçilerini hedef almıştır. KOÜ’de yaşanan bu olayın çok yönlü değerlendirilmesi ve içerisinde bulunduğumuz sürecin çok yönlü ele alınması şarttır. Zira üniversiteler milletin geleceğinin şekillendiği yerlerken, terör örgütlerinin eylem sahasına nasıl dönüşmektedir” açıklamasında bulundu.

KAOS ÇIĞIRTKANLARININ OYUNUNA GELMEYECEĞİZ

Terörle etkin bir mücadelenin yapıldığı bu günlerde cani terör örgütü mensupları üniversitelerde nasıl varlık göstermektedir diyen Ünlü “Bu soruların cevapları aranmalı ve bir an evvel gerekli önlemler alınmalıdır. MHP İl Başkanlığı olarak içinde bulunduğumuz dönemin nazikliğinin farkında olacak ve kaos çığırtkanlarının oyununa gelmeyeceğiz. Dün olduğu gibi bu günde Türk Milletinin bir bütün olduğunu ve parçalanma hayali kuranların beyhude çabaladığını haykırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

DEĞERLERİNİ ÇİĞNETMEYECEK

Dün ki saldırı sonucu bölücü örgüt mensuplarınca yaralanan ülküdaşlarıma acil şifalar dilerim diyen Başkan Ünlü “İnanıyoruz ki kahraman güvenlik güçlerimiz olayın faillerini bulacak ve hukuk mercileri bu satılık şahıslara gereken cezayı bir an evvel verecektir. Hiçbir saldırı Türk Milliyetçilerini yıldıramayacak ecdadının mirasını, yaşayarak yaşatan Türk Gençleri soykırım destekçisi bu teröristlere ne vatanını ne bayrağını ne de değerlerini çiğnetmeyecektir” dedi.

KOÜ’YE KAŞINMAYA DEVAM EDİLECEK

Referandum sürecine 1 Mart tarihinde başlıyoruz diyen İl Başkanı Ünlü “İlçe kongrelerimiz ve referandum süreci MHP’ye yakışır bir şekilde olacaktır. Ülkemizde OHAL vardır. Ülkemiz hassas süreçten geçmektedir. Referandum öncesinde çalışmalar yapılıyor. KOÜ’nde bazı mihraklar tarafından gündemi başka yöne çekmek için tahrik içerisinde olacaklardır. Güvenlik güçleri bu tahrik içerisinde olanlar hakkında gerekeni yapmalıdır. Herkes kimin ne olduğunu biliyoruz. KOÜ’de olayların kimlerin çıkardığını herkes biliyorlar. KOÜ’nde tahriklere devam edeceklerdir. Bu konu değerlendiriliyor. Ülkücüler çekilmek istenen oyuna gelmeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

CHP KENDİ İŞİNE BAKSIN

CHP-SP yakınlaşması hakkında Ünlü “CHP-SP kendi tabanların anlatsınlar. Geçmişlerine baksınlar sonra değerlendirmesini yapsınlar. İki partinin de tabanı durumu değerlendireceklerdir” derken, MHP’nin tabanın da yüzde 80 hayır diyecek söylemlerine sert tepki gösteren İl Başkanı Ünlü “CHP’nin tabanı yüzde 81.7 evet diyecektir. Bu söylem tabanı etkilemiştir. CHP kendi tabanına baksın. CHP’nin tabanı hakkında Genel Başkanı, genel merkezi ve il başkanları karar verir. Taban yorumlarının yapılması etik olmadığını göstermek için ben yorum yaptım. Herkes kendi işine baksın. Herkes kendi tabanı hakkında konuşsun. Başka siyasi partilerin tabanı hakkında konuşmasınlar. Eğer bizim tabanımız hakkında söylemlerine devam ederseler açıklamalarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.

MHP’NİN DÜNYADA EŞİ YOK

MHP’ye yönelik bilinçli operasyon yapılmak istenmektedir diyen Ünlü “48 yıldır zikzak yapmadan siyaset yapan tek parti MHP’dir. Söylemleriyle bu zamana kadar gelebilen dünya genelinde bir parti yoktur. Önce ülkem diyen bir parti dünya genelinde yoktur. Ülkemiz sıkıntıdaysa 1980 öncesinde ülkücüler nasıl gerekeni yaptıysa bugünde yapacaktır. Ülkücüler referandumda evet diyerek gerekeni yapmaktadır. Bunun içinde bizi kimse tarafından yorumlama ne hakkı nede haddi vardır. Bizler yapacağımızı can vererek gösterdik. MHP “evet” konusunda alanlarda olacağız ve gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

FETÖ BEDELİNİ ÖDEDİM

2007 yılında FETÖ’den dolayı 3 ay cezaevinde kaldığını söyleyen İl Başkanı Ünlü “Bu konuda gereken bedeli ödedim. 2007 yılında suçsuz yere 3 ay cezaevinde kaldım. Bir çok suç istinatlarıyla haksız yere 3 yıl boyunca dinlenmiş birisiyim. Berat edince ben bu durumu öğrendim. Evime hırsız girdi görüntüsü ile evim talan edilmiştir. Bu ülkeye 25 yıldır vergimi verdim ödemeye devam ediyorum. Bu ülkenin benim olmadığını acı bir şekilde gördüm. Ülkemin polisi beni dinlemiş. Bu sistem değişmelidir. Ülkemizde haksız yere kimseye ceza verilmemelidir. Milli bir yapının oluşması gerekiyor. Herşeyimiz milli olacaktır” dedi.

KİM NEDEN BAĞIRIYOR, BAĞIRTIYORLAR

Hayır diyen samimi vatandaşımıza neden evet dediğimizi anlatacağız diyen İl başkanı Ünlü “Kuyruğu başka yere bağlı olanların neden hayır dediğini ilerleyen günlerde herkes görecektir. Hayır diye kim neden bağırıyor, bağırtıyorlar. Bunu göreceğiz. MHP’nin içinde olduğunu söyleyip de hayır diyenleri anlayamıyorum. Seçim dönemlerinde bir ilden diğer ile gitmemek için mazeret uyduranların şimdi il il dolaşmaktadırlar. Bunu herkes görecektir” açıklamasında bulundu.

KİM NE VAAT EDEBİLİR

MHP’ye kimse bir şey vaat edemez diyen İl Başkanı Aydın Ünlü “MHP’de vaat peşinde gidenler partiden gitmişlerdir. 48 yıldır MHP aynı çizgisindedir. Ülkesi için can veren birine ne vaat edebilirsiniz. MHP devletin tümünü istemektedirler. Hangi vaatle bizim fikir ve dünya görüşümüzü değiştirebilirler. 14 Temmuz’da MHP bitmiştir diyenler, 16 Temmuz’da Bahçeli’nin heykelini dikmek lazım diyenleri de gördük. Alparslan Türkeş’in mirasını yiyerek bir yere gelenler oldu. Bunlara izin verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“17-25 ARALIK’IN HESABI SORULACAK”

Kuyruğu başka yere olanların hayır dediğini görüyoruz diyen Ünlü, “MHP’nin içinde olup hayır diyenleri anlayamıyoruz. Bugün il gezenlerin neden gezdiklerini önümüzdeki günlerde herkes görecek. MHP devletin sahibi olan, ülkesi için hayatını veren insanlardan oluşuyor. Kim neyi vaat edebilir” dedi. Parti binasında geçmiş seçim dönemlerinden kalan afişlerin haber yapılmasına dair değerlendirmelerde bulunan Ünlü, “ O afişler MHP’nin her yerinde olan afişler. 17-25’in hesabı sorulacaktır. Biz o günleri unutmadık ki. Bugün kartlar yeniden dağıtılacaktır. Bize algı olarak yönlendirilen gibi olmadığını herkes görecektir. Önümüzdeki süreçte 17-25’te masaya yatırılacak ve failleri ortaya çıkacaktır” dedi. Serkan BORLAK