Aydın’a 5 otobüs

Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor.

Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor. Yeşil Siyahlılar yarın oynanacak olan Aydınspor 1923 maçına 5 otobüs taraftar ile gidecek. Öte yandan uçak ile de İzmir üzerinden Aydın’a gelecek olan taraftarlar var. Kocaelispor’a yarınki maçta tahmini 300 taraftar destek verecek.