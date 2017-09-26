Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor. Yeşil Siyahlılar yarın oynanacak olan Aydınspor 1923 maçına 5 otobüs taraftar ile gidecek. Öte yandan uçak ile de İzmir üzerinden Aydın’a gelecek olan taraftarlar var. Kocaelispor’a yarınki maçta tahmini 300 taraftar destek verecek.
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Aydın’a 5 otobüs
Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor.
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Aydın’a 5 otobüsGeçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor.
Aydın’a 5 otobüsGeçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor.
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