  • BIST 103.490
  • Altın 148,486
  • Dolar 3,5492
  • Euro 4,1831
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 22 °C

Aydın’a 5 otobüs

»
Aydın’a 5 otobüs
Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor.

Geçen sezondan cezası olduğu için Sultanbeyli ve Tekirdağ deplasmanlarında takımını destekleyemeyen Kocaelispor taraftarının deplasman hasreti sona eriyor. Yeşil Siyahlılar yarın oynanacak olan Aydınspor 1923 maçına 5 otobüs taraftar ile gidecek. Öte yandan uçak ile de İzmir üzerinden Aydın’a gelecek olan taraftarlar var. Kocaelispor’a yarınki maçta tahmini 300 taraftar destek verecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-12’lerde 5. raunt bitti26 Eylül 2017 Salı 15:42
  • Bundan iyisi Şam’da kayısı:0-025 Eylül 2017 Pazartesi 15:00
  • Derbent lideri devirdi: 1-025 Eylül 2017 Pazartesi 14:58
  • Kocaeli Nusretiye ilk galibiyetini aldı25 Eylül 2017 Pazartesi 14:56
  • Kocaelispor'da Fatih Kavlak dönemi24 Eylül 2017 Pazar 16:00
  • Bizimkiler 20117-18'e kötü başladı24 Eylül 2017 Pazar 15:08
  • Menekşe’de inanç ve mücadele zafer getirdi24 Eylül 2017 Pazar 15:06
  • İlimtepe, Dere’yi geçti!24 Eylül 2017 Pazar 15:02
  • Çocuklar okula kadınlar spora24 Eylül 2017 Pazar 14:59
  • Kaptan Raif: Kaçan 3 puana üzüldük24 Eylül 2017 Pazar 14:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim